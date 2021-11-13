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В ВОЗ не видят смысла вакцинировать людей третьей дозой

Анна Боль Журналистка Факти ICTV

Дополнительные дозы вакцины против коронавируса необходимы только людям с ослабленным иммунитетом. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.

Они не видят смысла проводить прививку третьей дозой. Вместо этого рекомендуют сначала вакцинировать как можно большее население планеты.

Ведь в некоторых странах уже фиксируют новую волну коронавируса. В частности, Франция уже сообщает о пятой волне. Чуть ли не каждый день обновляют антирекорды в России. А в Нидерландах объявили карантин на три недели.

Также недавно директор Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге сообщил, что главным двигателем распространения коронавируса является посещение детей школ. Поэтому он призывает активно вакцинировать учеников.

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