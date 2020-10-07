В Вишневом открыли новый фитнес-клуб Sport Life
В городе Вишневом открылся новый клуб Sport Life со значительным спектром фитнес-услуг. И недаром, ведь осенью чрезвычайно важно заботиться о своем иммунитете. А спорт помогает в этом.
— Учитывая нынешнюю ситуацию Sport Life пытается поддерживать здоровье населения. Крепкое здоровье, красивая фигура – это возможно. Для этого необходимо немного упорства, желания, воля и жизнь изменится к лучшему, – подчеркивает вице-президент сети Алла Щербакова.
В фитнес-клубах Sport Life уверяют, что продолжают и в дальнейшем придерживаться рекомендаций Минздрава и ВОЗ о правилах антивирусной безопасности, в том числе по контролю состояния воды.
Также новый клуб сети открыли и в Житомире.
2020-10-07
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