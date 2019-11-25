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В каком состоянии Кулеба и его дети после ДТП

После ДТП, в которое попал уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, чиновник находится в больнице Феофания.

Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, повреждение грудной клетки и живота, переломаны ребра и ушиб легких.

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Он в сознании, но его старший сын до сих пор без сознания в интенсивном неврологическом отделении.

Омбудсмен поблагодарил в соцсетях за поддержку и сказал, что лучшей помощью для него и детей будет молитва.

Напомним, накануне автомобиль Toyota, которым управлял Кулеба, выехал на красный свет на перекресток и пытался проехать дорогу с четырьмя полосами движения.

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