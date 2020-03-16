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В каких городах Украины начали закрывать заведения на карантин

О закрытии заведений общественного питания уже объявила ряд городов, в частности Львов, Ивано-Франковск и Черкассы. Здесь временно не будут работать магазины, кроме продуктовых и аптек. Ограничения также касаются торгово-развлекательных центров, строительных рынков, клубов, баров, дискотек.

Официально такое решение еще должны подтвердить комиссии по чрезвычайным ситуациям. Их примут на утренних заседаниях, но руководители городов уже призвали представителей бизнеса отнестись к ситуации с пониманием и перейти на удаленный режим работы. О том, как в городах готовятся к эпидемии в сюжете Мирославы Прокопюк.

Напомним, у жителя Черновцов, который стал первым больным коронавирусом в Украине, последний проведенный тест на коронавирус дал отрицательный результат.

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