В Европе началась вакцинация от коронавируса

8 декабря в Европе официально стартовала вакцинация против Covid-19. Первой сделала это Великобритания, прививку получила 90-летняя пенсионерка из Северной Ирландии. Готова к вакцинации и вся королевская семья.

Маргарет Киннан и Уильям Шекспир войдут в новейшую историю Великобритании как первые, кто получил прививку от коронавируса. В 6.31 в университетской больнице города Ковентри вакцинировалась 90-летняя женщина. За ней — 81-летний тезка знаменитого поэта.

Первая волна прививок от коронавируса проходит в более чем 50 британских больницах. Иммунизируют людей в возрасте 80+, персонал домов престарелых и медиков. Каждому, кто вакцинировался, выдают сертификат.

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В целом планируют вакцинировать 20 млн человек — это почти треть населения. На первом этапе используют 800 тыс. доз.

Вакцинация в США и Канаде может начаться уже на следующей неделе. В Украине же лицензирована вакцина поступит не раньше лета, хотя не исключены поставки препарата людям из зоны риска раньше.

При этом в Минздраве Украины отмечают, что возможны проблемы в поставке партий вакцин.

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