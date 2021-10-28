В Европе начали снижаться цены на газ после заявления Кремля об увеличении поставок

Цены на газ в Европе начали снижаться после того, как президент России Владимир Путин поручил российскому газовому монополисту Газпром закачивать голубое топливо в европейские хранилища.

Заполнение хранилищ газа в Европе должно начаться с 8 ноября. Начнут с Австрии и Германии.

На фоне этих новостей по состоянию на вечер четверга, 28 октября, цена ноябрьского фьючерса на газ на нидерландском хабе TTF снизилась более чем на 11% (до отметки 77,235 евро за МВт-час). Это примерно 945 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Хотя еще накануне, 27 октября, стоимость ноябрьского фьючерса на газ превышала 86 евро за МВт-час (или более 1000 долларов за тысячу кубометров).

Ранее Европейский Союз обвинил Москву в газовом шантаже, так как хранилища в преддверии отопительного сезона были заполнены на критически низком уровне. Кроме того, Россия ограничила поставки и отказалась закупать дополнительные транзитные мощности.

В связи с этим цена на голубое топливо в Европе превысила рекордные 1200 долларов за тысячу кубометров.

Таким образом, Кремль пытается ускорить сертификацию своего проекта – газопровода Северный поток-2, по которому будет доставлять газ в Европу в обход Украины.

В Госдепартаменте США недавно сообщили, что Северный поток-2 не заработает до марта 2022 года. Это связано с сертификацией в Германии и Еврокомиссии, которая может затянуться до весны.

В октябре Украина подала заявки на участие в сертификации компании-оператора газопровода – Nord Stream-2 AG. Заявки немецкому регулятору направили НАК Нафтогаз Украины и Оператор ГТС Украины. Если Германия примет их, это обяжет учитывать позицию Украины при сертификации.

В сентябре депутаты Европарламента обвинили Газпром в рыночных манипуляциях и шантаже с целью ускорения запуска Северного потока-2. Они призвали расследовать роль российского газового монополиста в резком росте цен на газ в Европе.

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