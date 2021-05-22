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Факты / Видео / Украина

В Европе таких нет: секретная радиолокационная станция Шипка на Закарпатье

На Закарпатье возле города Мукачево есть секретная радиолокационная станция Шипка. Она может следить за объектами в космосе и видеть баллистические ракеты за тысячи километров.

От 79-го года и в течение трех десятилетий — станция бесперебойно контролировала космическое пространство над всей Западной Европой, Средиземным морем и Северной Африкой. Последние 12 лет не работает. Хотя может.

Оборудование сохранено, хотя и устаревшее. Сейчас понемногу продолжается модернизация. Заинтересовалась Европа, там таких мощных и точных радиолокационных станций нет.

Китайский марсоход

Первый китайский марсоход Чжужун сошел с посадочной платформы на поверхность Красной планеты.

Китай высадил космический корабль с марсоходом на Марсе 15 мая. Таким способом Китай стал второй страной после США, которая начала исследование этой планеты.

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