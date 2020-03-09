В Запорожье на ребенка упала 150-килограммовая деревянная скульптура
В запорожском парке отдыха маленькую девочку на глазах родителей раздавила многокилограммовая деревянная скульптура.
С тяжелыми травмами ребенка госпитализировали в реанимацию. Впрочем, утром 9 марта, несмотря на усилия медиков, 8-летняя девочка умерла, не приходя в сознание.
Руководство парка считает то, что случилось – несчастным случаем. Утверждают, что за несколько дней до праздника вырезанную из дерева фигуру медведя убрали и собирались утилизировать. Но кто-то якобы вернул ее на место.
Подробности смотрите в сюжете Андрея Почтева.
К слову, Факты ICTV рассказывали об убийстве ребенка Вячеслава Соболева.
2020-03-09
Теги: Ребенок, Происшествия, Несчастный случай, ТрагедіяЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.