В Запорожье на ребенка упала 150-килограммовая деревянная скульптура

В запорожском парке отдыха маленькую девочку на глазах родителей раздавила многокилограммовая деревянная скульптура.

С тяжелыми травмами ребенка госпитализировали в реанимацию. Впрочем, утром 9 марта, несмотря на усилия медиков, 8-летняя девочка умерла, не приходя в сознание.

Руководство парка считает то, что случилось – несчастным случаем. Утверждают, что за несколько дней до праздника вырезанную из дерева фигуру медведя убрали и собирались утилизировать. Но кто-то якобы вернул ее на место.

Подробности смотрите в сюжете Андрея Почтева.

К слову, Факты ICTV рассказывали об убийстве ребенка Вячеслава Соболева.

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