Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Происшествия

В Запорожье на ребенка упала 150-килограммовая деревянная скульптура

В запорожском парке отдыха маленькую девочку на глазах родителей раздавила многокилограммовая деревянная скульптура.

С тяжелыми травмами ребенка госпитализировали в реанимацию. Впрочем, утром 9 марта, несмотря на усилия медиков, 8-летняя девочка умерла, не приходя в сознание.

Руководство парка считает то, что случилось – несчастным случаем. Утверждают, что за несколько дней до праздника вырезанную из дерева фигуру медведя убрали и собирались утилизировать. Но кто-то якобы вернул ее на место.

Подробности смотрите в сюжете Андрея Почтева.

К слову, Факты ICTV рассказывали об убийстве ребенка Вячеслава Соболева.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Тело водителя вырезали спасатели: под Киевом столкнулись две легковушки
Тело водителя вырезали спасатели: под Киевом столкнулись две легковушки
Во Львове мужчина зарезал мать с дочерью
Во Львове мужчина зарезал мать с дочерью
Два авто разбиты вдребезги: в ДТП на Тернопольщине пострадали пять человек
Два авто разбиты вдребезги: в ДТП на Тернопольщине пострадали пять человек
В Китае обрушился отель с размещенными на карантин – под завалами десятки людей
В Китае обрушился отель с размещенными на карантин – под завалами десятки людей
Заставлял раздеваться и делал массаж: спортсмены обвинили тренера в педофилии
Заставлял раздеваться и делал массаж: спортсмены обвинили тренера в педофилии
В Одесской области муж во время ссоры бросил жену без сознания в колодец
В Одесской области муж во время ссоры бросил жену без сознания в колодец
В харьковском метро задержали мужчину с гранатами
В харьковском метро задержали мужчину с гранатами
Во Львовской области мужчина застрелил знакомую и ранил прохожего – приметы убийцы
Во Львовской области мужчина застрелил знакомую и ранил прохожего – приметы убийцы

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка