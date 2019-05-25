В Запорожье скандал с земельными участками для ветеранов АТО

В Запорожье благодаря ветеранам АТО разоблачены вероятные масштабные сделки с землей. Ветераны и родственники погибших воинов несколько недель назад начали активно оформлять документы, обещанные властью участка. Впрочем, неожиданно выяснилось, что значительная часть этих гектаров – уже имеет владельцев.

И даже больше – это, вроде бы, указано на сайте государственных землеустроителей. Зато, чиновники мэрии уверяют – те угодья уже давно принадлежат городу. Разбираться в ситуации взялась местная прокуратура, уже наложили арест на противоречивые участки и подозревает бывшего чиновника в махинациях с ними.

Границы земельных участков под застройку еще в прошлом году согласовала спецкомиссия – в нее вошли ветераны и чиновники. Почти три сотни людей уже начали оформлять документы – и несколько дней назад им позвонили землеустроители и шокировали новостью.

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О том, что эти участки – земля частных аграриев из соседнего городка Вольнянск, известно уже 14 лет, уверяют в местном управлении Держгеокадастра.

Все эти данные указаны на картах Держгеокадастра, они в свободном доступе на сайте ведомства.

В запорожской мэрии уверяют – когда в прошлом году выбирали участки для ветеранов АТО – те земли на карте были свободными.

Чиновники созвали срочное заседание земельной комиссии и заверили – будут пытаться вернуть участки ветеранам АТО. Тем временем правоохранители наложили арест на спорные земли. А в отношении бывшего руководителя Вольнянского района начато расследование. Его подозревают в подделке документов, благодаря которым в частную собственность аграриям перешло более 30 га земли.

К слову, в Харькове ветеран АТО три года добивается права на бесплатный проезд.

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