В Запорожье владелица турфирмы взяла деньги у туристов и уехала заграницу

Положить в карман почти полмиллиона гривен и сбежать – куда глаза глядят. В Запорожье директор турфирмы с говорящим названием Манрды-Шмандры обманула два десятка туристов, которые успели оплатить немалые суммы за путевки и вместо них остались дома и без денег. Сейчас люди уже объединились и подали заявления в полицию о мошенничестве. Впрочем, говорят, путешественники, взыскать долги с бизнес-вумен почти невозможно, потому что беглянка – выехала за границу.

Еще весной Алексей с женой запланировали – в разгар летнего сезона отдохнут в Египте. Фирму Манрды-Шмандры им посоветовали друзья. Поэтому супруги, не колеблясь, передали туроператору немалую сумму.

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И накануне вылета трубку в Манрды-Шмандры перестали поднимать, говорит человек, и он сам решил заехать в их офис. В дверях опустевшего офиса турфирмы торчала записка, в которой владелица компании Вера Квашенкина извинялась перед клиентами за то, что украла их деньги.

Екатерине Манрды-Шмандры также посоветовали друзья. В марте девушка с будущим мужем заказали там за 20 тысяч гривен свадебное путешествие. Но за несколько дней до путешествия владелица турфирмы ошарашила молодоженов известием.

Несколько лет подряд Манрды-Шмандры снимали помещение в трехэтажке в центре города. И уже две недели здесь – центр страховой компании. Ее сотрудница просит не показывать лицо, и признается – любители путешествий до сих пор ищут здесь турфирму.

Обманутые туристы сплотились, чтобы добиться возврата денег. И выяснили, что владелица турфирмы создала своеобразную финансовую пирамиду, полгода взносами клиентов гасила старые долги. Люди подсчитали – женщина нагрела руку меньшей мере, на полмиллиона гривен.

Юристы объясняют – сейчас открыть турфирму может каждый – государственное лицензирование такой деятельности отменили. Поэтому стоит быть осмотрительными, выбирая компанию, которой собираетесь нести деньги. Два десятка обманутых туристов подали заявления в полицию, там уже открыли уголовное производство по статье мошенничество и ищут беглянку.

Напомним, Факты ICTV писали о том, как не стать жертвой курортных мошенников.

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