В заповеднике Днепропетровской области нашли свалку медицинских отходов категории В

Опасная находка в лесу в Днепропетровской области.

Рядом с заповедной зоной люди натолкнулись на горы медицинских отходов. Использованные шприцы, иглы, системы для капельниц, разбитые ампулы от лекарств – все это неизвестные вывезли на местную свалку и выбросили под открытым небом. Что теперь делать людям, и кто в конечном итоге должен убрать свалку медицинских отходов – сейчас разбираются правоохранители.

Местные Обуховки говорят, что свалка, которая всего в нескольких километрах от заповедной зоны разрослась этим летом. Здесь рядом со строительным мусором медицинские отходы, ходить по этой дороге в лес люди боятся, ведь здесь легко можно наступить на использованные иглы от шприцев.

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По закону, утилизировать такие отходы должны специальные предприятия, с ними каждый медучреждение заключает соглашение. Чаще всего тендер выигрывают частные компании, но не все имеют соответствующую лицензию.

Вместо того, чтобы сжигать медицинский мусор в специальной печи, недобросовестные компании часто просто его выбрасывают. Чтобы остановить такую ​​тенденцию, в Министерстве разработали законопроект и передали на рассмотрение в Парламент. Пока же чиновники только время от времени проверяют, имеют ли компании надлежащее оборудование для утилизации отходов.

О опасной свалке в лесу в сельсовете слышат впервые. Чей это участок и кто выбросил мусор – не знают. Обстоятельства инцидента изучает специальная комиссия.

Сейчас на месте работают следователи, сколько продлятся проверки – неизвестно. Правоохранители также устанавливают, кому принадлежит участок. Ведь по закону убирать свалку должен владелец территории.

Напомним, в Киеве установили 2,5 тысячи специальных контейнеров. Отдельно – для стекла, бумаги и пластика.

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