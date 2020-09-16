В Житомире открыли новый фитнес-клуб сети Sport Life
Украинцы все больше приклоняются к здоровому образу жизни, в частности занятий спортом, посещения фитнес-клубов.
Теперь эта тенденция становится популярной не только у жителей крупных городов, но и в других регионах Украины. Так на этих выходных в Житомире торжественно открыли фитнес-клуб сети Sport Life.
Ведь занятия спортом не только могут помочь поддержать физическое состояние людей, но и психологическое на фоне уже длительных карантинных ограничений.
Читайте: Ослабление карантина: какие правила действуют в спортзалах и фитнес-центрах
Руководители спортивного клуба уверяют, что в Sport Life придерживаются всех безопасных мер, дистанции и масочного режима для персонала. Повсюду расположены антисептики и обрабатываются поверхности.
Кроме того, пандемия вируса значительно изменила жизнь людей, в том числе и возможности заниматься спортом, и семейные бюджеты.
Чтобы преодолевать эти вызовы, чтобы больше украинцев имели возможность заниматься спортом, группа компаний Sport Life, при поддержке партнеров, уменьшила финансовую нагрузку для посетителей.