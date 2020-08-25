В Золотоноше транспортный хаос. Из-за пожара в автопарке наживаются таксисты

В Золотоноше транспортный хаос, после того как сгорел автобусный парк маршрутки почти не ездят, а таксисты наживаются.

Огонь причина транспортных бед людей и трагедия для предприятия и его работников. Позапрошлой ночью здесь на стоянке за считанные минуты вспыхнули автобусы, 12 выгорело до тла.

С 17 автобусов предприятия осталось всего пять. Три стояло на ремонте в мастерской, два на площадке рядом с теми, что горели. Их удалось спасти.

На предприятии склоняются к версии поджога. Полиция такую ​​версию не исключает, но расследует и другие мотивы.

В районе работает пять перевозчиков, сейчас осталось четыре. Но пострадавший перевозчик обслуживал больше всего маршрутов, это 21 село и две тысячи пассажиров ежедневно. Районная власть просит даже сельхозпроизводителей помочь транспортом.

Ночью 24 августа, около 1.30, спасатели получили вызов о пожаре на территории автотранспортного предприятия в городе Золотоноша Черкасской области.

Возгорание автобуса заметил охранник автопарка. Он успел до приезда пожарных отогнать один в безопасное место, однако техника стояла очень плотно — и это привело к быстрому распространению огня.

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