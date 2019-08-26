В зоне ООС умер 25-летний командир взвода Тихон Курбатов

Пока вся страна смотрела ходу достоинства по телевизору, чествовала марш ветеранов на Крещатике, наши воины отражали атаку.

Именно на этом участке фронта накануне под оккупированной Горловкой в ​​результате пулеметного обстрела или выстрела снайпера погиб 25-летний командир взвода Тихон Курбатов. Очередями из автоматических гранатометов террористические войска препятствовали эвакуировать с позиций тело погибшего армейца. Украинские военные заставили врага угомониться.

В августе погибли 14 наших военнослужащих, половина из них – боевые потери. Втрое большее количество раненых. За вчера, с ранением двое армейцев в районе Марьинки еще один у Золотого-4. Один военный был ранен и сегодня утром.

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По всей линии фронта наблюдается наращивание противником калибров и интенсивности огня. Тридцать седьмой день непрерывного режима тишины указывает на полный срыв договоренностей и двадцать первого очередной виток спирали боевых действий.

Между тем Вооруженные силы Украины на терриконах под оккупированной Горловкой установили три новеньких украинских флаги. В эти выходные сине-желтый флаг появился в Донецке, Луганске и Иловайске. А в тылу боевиков, в оккупированном Лутугино местные патриоты разрисовали русский БМП в сине-желтые цвета.

Напомним, российские боевики сбросили гранату с беспилотника– ранен один украинский воин.

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