Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Удар по “администрации” Пушилина и кадры боя за Клещиевку! Новости Факты ICTV за 18.09.2023
— Ракетная атака на Украину ночью 18.09.2023 — подробности;
— Обстрелы юга Одесской области: ситуация в Измаиле;
— Атака на Донецкую область 18.09.2023 – россияне обстреляли окрестности Торецка;
— В Гааге начались публичные слушания по делу о геноциде украинцев;
— Освобождение Клещиевки: воины из бригады Лють показали кадры одного из боев;
— Взрыв в “администрации главы ДНР” во временно оккупированном Донецке;
— Шпионил за ВСУ: в Днепре СБУ задержали агента ФСБ;
— Каждый день на линии огня: как работают полицейские в Орехове.
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