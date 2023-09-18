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Юлия Сеник, Ведущая программы Факты

Удар по “администрации” Пушилина и кадры боя за Клещиевку! Новости Факты ICTV за 18.09.2023

— Ракетная атака на Украину ночью 18.09.2023 — подробности;

— Обстрелы юга Одесской области: ситуация в Измаиле;

— Атака на Донецкую область 18.09.2023 – россияне обстреляли окрестности Торецка;

— В Гааге начались публичные слушания по делу о геноциде украинцев;

— Освобождение Клещиевки: воины из бригады Лють показали кадры одного из боев;

— Взрыв в “администрации главы ДНР” во временно оккупированном Донецке;

— Шпионил за ВСУ: в Днепре СБУ задержали агента ФСБ;

— Каждый день на линии огня: как работают полицейские в Орехове.

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