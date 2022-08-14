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Факты / Видео / Украина / Общество

Удар по Антоновскому мосту: перевозки техники РФ на Херсонщине затруднены до невозможности

Юля Захарченко редактор ленты

Благодаря точечным ударам Вооруженных сил Украины перевозки тяжелой техники российской армией на Херсонском направлении усложнены до невозможности.

Об этом заявила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юг Украины Наталья Гуменюк.

— Снова нанесен удар по Антоновскому мосту, чтобы закрепить его статус как непроездного. Это означает, что тяжелая техника и перевозка боеприпасов чрезвычайно затруднены до невозможности, — отметила Гуменюк.

Россия не может использовать два главных автомобильных моста, обеспечивающих доступ к оккупированной территории на западном берегу Днепра в Херсонской области. Об этом заявили в британской разведке.

Высокоточные удары ВСУ сделали непригодной для проезда тяжелой военной техники переправу через Днепр в Новой Каховке. Перед этим был структурно взорван Антоновский мост, где россияне сделали только поверхностный ремонт.

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