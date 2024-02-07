Удар по кафе в Лисичанске: что сказали на Совбезе ООН | Новости Факты ICTV за 07.02.2024

— Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о мобилизации.

— РФ выпустила 44 ракеты и 20 беспилотников по Украине.

— Атака на Киев 07.02.2024: погибли 4 человека.

— По меньшей мере три человека ранены в результате вражеской ракетной атаки в Киевской области.

— Атака на Николаев 07.02.2024: один человек погиб.

— Золочев на Харьковщине оправляется от предыдущих российских ракетных ударов.

— Оккупанты сбросили три авиабомбы по Юнаковской общине в Сумской области.

— Вчера оккупанты ударили по Донецкой области ракетами С-300.

— На Совбезе ООН РФ обвинила Украину в ударе по кафе в Лисичанске.

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