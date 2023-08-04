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София Богуцкая, Корреспондент Вікна-Новини

Удар по Кривому Рогу: как из разрушенного дома спасались люди

В больницах остаются 11 человек, пострадавших от российского террористического удара 31 июня по Кривому Рогу. Тем временем те, кому удалось выжить, пытаются попасть в свои квартиры в разрушенной девятиэтажке, чтобы забрать уцелевшие вещи. Некоторым из нижних этажей это удается. Жители же верхних, куда было прямое попадание российского Искандера, сделать это не могут из-за угрозы обрушения.

В память о шести погибших местные жители создали мемориал – в дом несут цветы и игрушки. Среди тех, кого убили россияне – мама с 10-летней дочерью и женщина, работавшая завучем в местной школе. Еще одной жертвой стал мужчина, подъехавший к дому в момент прилета. Два человека погибло и у здания криворожского колледжа.

На месте балкона с гостиной теперь черная дыра. В одной из квартир Павел Слободян прожил 39 лет. Утром в понедельник жена Валентина отправилась в больницу, а он остался дома с 12-летней внучкой Софией. Во время атаки мужчина был в ванной комнате, внучка – в спальне. После первого взрыва мужчина с внучкой едва прошли несколько метров в коридор, когда произошел второй взрыв – это было прямое попадание в их дом.

Дедушка успокоил внучку, схватил тревожный чемоданчик с документами и семья побежала в подъезд. Павел говорит, что на лестнице увидел окровавленных соседей. А когда спустились во двор – первую жертву.

Жена Валентина в то время успела отъехать от дома на маршрутке несколько остановок. Говорит, что когда услышала один, а потом второй взрыв, поняла – это в ее район. Женщина вспоминает: изо всех сил бежала домой и звонила родным. Мужа Валентины посекло стеклом, внучка повредила колено. Женщина говорит, что ребенок до сих пор находится в тяжелом психоэмоциональном состоянии.

Семья смогла зайти в свою квартиру на второй день после прилета. Сейчас уже нельзя – есть риск обрушения. Пострадали всего 82 человека. В городе третий день работает штаб по фиксации повреждений и выдаче строительных материалов пострадавшим жителям. Здесь приняли 570 заявлений.

Война в Украине, Кривой Рог
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