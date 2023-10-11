Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Удар по селу Гроза: СБУ знает предателей | Украине передадут ракеты | Новости Факты ICTV за 11.10.2023
— выступление Зеленского на Рамштайне в Брюсселе;
— Выступление главы Пентагона Ллойда Остина в Брюсселе;
— Заявление президента Украины на Рамштайне;
— Столтенберг поддержал Зеленского на Рамштайне;
— Зеленский призвал лидеров приехать в Израиль;
— СБУ разоблачила предателей, скорректировавших удар Искандером по селу;
— Leopard 2 – преимущества немецкого танка на фронте;
— Прощание в столице с Ниной Матвиенко.
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