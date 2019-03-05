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Соглашение на $18 млрд: США будет поставлять газ в Китай

Китай будет закупать сжиженный газ в Соединенных Штатах.

Договоренности достигли в рамках урегулирования торговых разногласий между странами. Соглашение о поставках подпишут китайская государственная нефтехимическая компания и американская фирма Cheniere Energy. Сумма – $18 млрд. Начало поставок – 2023 год.

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Американский газ в Китае станет конкурентом российскому. Сжиженное голубое топливо россияне поставляют китайцам с прошлого года, а вскоре Газпром рассчитывает начать подачу обычного газа через провод Сила Сибири, который достроят в конце года.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Китай показал фото обратной стороны Луны.

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