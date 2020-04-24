Венгрия открыла КПП Чоп — Захонь для украинцев

Венгрия открыла границу для украинцев которые транзитом едут на запад Европы. Для этого работает пункт пропуска Чоп — Захонь.

Пересечь границу можно ежедневно с 17 до 21 часа. Только на автомобиле или микроавтобусе, в котором не более 9 человек.

На транспортные средства венгры наклеивают желтые предупредительные знаки. Ехать территорией страны можно только по четко определенному маршруту. Иначе штраф.

Венгры проверяют состояние здоровья всех. Основное же требование — каждый украинец должен предоставить документы, подтверждающие, что его в странах Западной Европы ждут. Пока на границе ажиотажа нет.

Из страны выезжает лишь несколько десятков человек в сутки. А вот домой наши работники возвращаются массово. Ежесуточно более полутысячи.

Факты ICTV ранее писали о том, как работали карантинные КПП в Киеве.

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