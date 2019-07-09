Принять Избирательный кодекс и проголосовать за назначения – пленарная неделя в ВР

В Верховной Раде рассматривают поправки к проекту нового Избирательного кодекса, который хотят принять уже в этот четверг. Внесено было более четырех тыс. поправок.

Последняя пленарная неделя парламента 8-го созыва должна завершиться результативными голосованиями. Так оптимистично обратился к народным избранникам спикер Андрей Парубий. Он призвал всех депутатов обязательно прийти на заседание в четверг, ведь тогда Рада может принять не только Избирательный кодекс, но и проголосовать за кадровые назначения нового президента.

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Один из авторов Избирательного кодекса первый заместитель председателя Комитета по правовой политике и правосудия Леонид Емец тоже настроен оптимистично. Он уверен – это важное обещание депутаты должны обязательно принять. Ведь новые Избирательные правила и открытые и списки позволят, прежде всего, изменить многолетнюю систему, которая фактически закрывала дорогу в парламент для молодых профессиональных людей.

В то же время оппозиционеры, особенно Опоблок не устает критиковать работу парламента 8-го созыва. Там ожидают, что следующий состав будет другим.

В Батьківщині предлагают не ждать новый парламент и правительство.

К слову, поправки в Избирательный кодекс: что рассматривает Рада в последнюю неделю работы.

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