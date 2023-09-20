Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Уклонистов стало БОЛЬШЕ, а в Киевской области взорвался на мине АВТОМОБИЛЬ! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
— В Киевской области легковой автомобиль наехал на мину – детали трагедии;
— Верховная Рада поддержала позицию президента по открытию е-деклараций;
— Министр финансов представил проект бюджета на 2024 год – что изменилось;
— Парламент принял законопроект о перераспределении налога на доходы физических лиц;
— Избиениев Самборском ТЦК: как завязался скандал;
— Почти 250 мужчин-уклоистов задержаны – данные ГНСУ за сентябрь;
— СБУ задержала в Черкассах мужчину, вымогавшего деньги из семей погибших воинов;
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