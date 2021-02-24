Укравтодор готов достроить Подольский мост в Киеве за 1,5 года

Государственная автотранспортная компания Укравтодор заявила о готовности за полтора года достроить Подольско-Воскресенский мост в Киеве. Учреждение просит КГГА передать недостроенный объект на его баланс.

Об этом сообщил председатель Укравтодора Александр Кубраков на всеукраинском форуме Украина 30. Инфраструктура.

Подольско-Воскресенский мост через Днепр должен соединить Подол со спальными районами левого берега. Это существенно разгрузит дороги столицы.

Строительство объекта начали в 2003 году, и впоследствии работа остановилась из-за недостатка средств. В 2010 году финансирование восстановили и сдали в эксплуатацию первую очередь. В перспективе через мост должна проходить новая ветка метро.

Евробанк выделил средства для метро в Киеве

Европейский банк выделил €50 млн для столичного метро. Эти средства предназначены для закупки новых вагонов.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что вскоре КГГА подпишет контракт на приобретение вагонов.

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