Украина поможет NASA отправить астронавтов на Луну: подготовка уже началась

Украина поможет космическому агентству NASA отправить астронавтов на Луну. В настоящее время полным ходом идет разработка ракеты и проверка двигателей. Будущие гости спутника тоже не сидят без дела — готовятся к самому важному полету в их жизни.

В настоящее время руководство агентства NASA проверяет готовность двигателей. Четыре двигателя RS-25 станут ключевой частью самой мощной ракеты в истории — Space Launch System.

– В феврале эти двигатели будут протестированы в реальных условиях. Благодаря им человек снова попадет на Луну и вернется назад, – рассказывает администратор NASA Билл Нельсон.

NASA перенесло начало миссии с 2024 по 2025 год. Агентство признает: полет на Луну – это одна из самых сложных задач в истории человечества. Наибольшее внимание – к безопасности полета.

– Я уже летала с подобными двигателями в космос и это было невероятно. Но нынешний вариант – еще лучше и надежнее, – делится впечатлениями заместитель администратора НАСА Пэм Мелрой.

Между тем будущие астронавты изучают не только корабль, но и осваивают геологию под руководством ученых. Ведь сначала на Луне, а затем на Марсе, они будут исследовать состав почвы и скал. И будут это делать как вручную, так и с помощью приборов.

— Мы, астронавты, должны не просто долететь на корабле и ремонтировать его при необходимости. Научные эксперименты – важная часть нашей работы – мы должны обладать лучшими технологиями. Фактически, будем руками и глазами ученых на Земле, – рассказывает астронавт Европейского космического агентства Андреас Могенсен.

Тренировку проводят на Канарах на острове Лансароте, где частые извержения вулкана.

Астронавты тренируются в каньонах, похожих на те, которые они увидят на Луне и Марсе. Используют и 3D-модели спутника Земли и Красной планеты – в шлемах виртуальной реальности. Но говорят — опыт горных походов больше всего пригодится им.

Полет на месяц будет проходить в рамках проекта Артемида — его даже Соединенные Штаты не могут реализовать самостоятельно. Поэтому в программе принимают участие 13 стран, среди которых и Украина. КБ Южное из Днепра разрабатывает посадочный модуль на Луну.

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