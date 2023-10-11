Украина до сих пор не признала ХАМАС террористами | ВСУ сбили Су-25 РФ | Новости Факты ICTV за 11.10.2023

— Владимир Зеленский впервые лично присоединился к Рамштайну;

— ВСУ сбили российский истребитель Су-25;

— Обстрел Сумщины 10.10.2023 – погиб ребенок;

— Обстрел Харьковщины 11.10.2023 — есть повреждения;

— Обстрел Днепропетровщины – сюжет;

— Война в Израиле – погибли трое украинцев;

— Украина до сих пор не признала ХАМАС террористами — почему;

— Школьник из Харьковщины собственноручно собирает дроны-камикадзе.

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