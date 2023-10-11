Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Украина до сих пор не признала ХАМАС террористами | ВСУ сбили Су-25 РФ | Новости Факты ICTV за 11.10.2023
— Владимир Зеленский впервые лично присоединился к Рамштайну;
— ВСУ сбили российский истребитель Су-25;
— Обстрел Сумщины 10.10.2023 – погиб ребенок;
— Обстрел Харьковщины 11.10.2023 — есть повреждения;
— Обстрел Днепропетровщины – сюжет;
— Война в Израиле – погибли трое украинцев;
— Украина до сих пор не признала ХАМАС террористами — почему;
— Школьник из Харьковщины собственноручно собирает дроны-камикадзе.
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