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Украина – друг, РФ – агрессор: круглый стол Отношения Украины и США

Отношения Украины и США в настоящее время получают новые перспективы, ведь после того, как президента Трампа оправдал Сенат и импичмент сняли с повестки дня, пауза в отношениях Киева и Вашингтона прекращается. Об этом говорили во время круглого стола, организованного фондом Виктора Пинчука и Атлантического Совета.

Америку больше не лихорадит от возможного импичмента Дональда Трампа. Отставку президента конгрессмены в большинстве не поддержали, Белый Дом выдохнул с облегчением. По приглашению Фонда Виктора Пинчука в столицу прилетела целая американская делегация с участием бывших послов в Европе, чтобы провести круглый стол с украинскими политиками.

Приглашенные гости говорят, если и была определенная пауза между Киевом и Вашингтоном – она ​​прошла.

Для Украины встреча с американскими высокопоставленными лицами – это шанс изменить негативный образ, который так активно распространяла российская пропаганда. Рассказывать о наших успехах – как противовес фейковым новостям.

Факты ICTV ранее писали о том, что кандидат на посла США в Украине уже определен.

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