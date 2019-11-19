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Украина и Чехия договорились перезапустить отношения между государствами

Про договоренность заявили после встречи украинский президент Владимир Зеленский и чешский премьер Андрей БАбиш.

Переговоры назвали насыщенными и конкретными. Одной из основных тем стала экономическое сотрудничество. Бабиш заметил, что чешские инвесторы следят за реформами в Украине. Ведь заинтересованы в сотрудничестве с украинскими предпринимателями. Поблагодарил за теплый прием и пригласил Владимира Зеленского в Прагу. Тот извинился, что не побрился. Объяснил, – это предрассудки. Решил не бриться пока не вернутся украинские корабли, которые Россия захватила вместе с моряками в прошлом году, и которые под давлением мирового сообщества таки согласилась отдать. Также украинский лидер поблагодарил Чехию за поддержку территориальной целостности и суверенитета нашего государства.

Факты ICTV ранее писали о том, что Зеленский на нормандской встрече намерен говорить о сроках прекращения войны
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