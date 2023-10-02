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Украина импортирует стекло из Беларуси? | В армии дронов новый рекорд | Новости Факты ICTV за 02.10.2023

— Сегодня, 02.10.23, враг запустил по Украине 7 шахедов, нанес 5 ракетных и 39 авиационных ударов;

— Ситуация на восточном фронте — вживую из Донецкой области;

— Последствия обстрела Херсонской области 02.10.23;

— В Киеве проходит заседание Европейского Совета;

— Лидеры ключевых комитетов США подтвердили устойчивую двухпартийную поддержку Украины;

— Анна Маляр о темпах контрнаступления ВСУ;

— Военный Богдан Шаников о службе в ВСУ, травме позвоночника на передовой и депрессии;

— Доброволец ВСУ ремонтирует поврежденное в боях стрелковое оружие;

— Презентовали стратегию восстановления Чернигова;

— Почему Украина импортирует стекло из Беларуси?

— Со 2 октября 2023 курс валют будет определять не НБУ, а Межбанк — что изменится?

— Армия дронов уничтожила рекордное количество артиллерии, 69 российских пушек и 17 артиллерийских установок;

— Пограничники со Стальной границы уничтожают вражескую технику;

— О приютах на колесах, которые помогают бездомным животным.

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Единые новости! Факты ICTV — последние новости Украины и мира в выпуске за 20:00 (02.10.2023).

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