Украина имеет высокие шансы победить РФ в Гаагском трибунале: что грозит Кремлю

Почти три года назад Украина обратилась в Международный суд в Гааге – это главный судебный орган ООН – и обвинила Россию в нарушении двух международных конвенций, которые она подписала, а значит обязалась выполнять – О противодействии финансированию терроризма и О ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Если проще, первый документ касается поддержки боевиков на востоке Украины, второй – нарушения прав людей в Крыму.

Исчезновение активистов, незаконные обыски, безосновательные задержания и судилища. Так уже шестой год в аннексированом Крыму расправляются с теми, кто открыто не признает власть кремлевских ставленников.

Среди всех преступлений кремля на Донбассе в этом деле фигурируют следующие: сбивание малазийского Boeing, обстрелы жилых кварталов Мариуполя и Краматорска, расстрел гражданского автобуса возле Волновахи и взрывы во время мирного митинга в Харькове в феврале 2015 года. Украина хочет, чтобы международный трибунал признал – за всеми этими преступлениями стоит высшее руководство Российской Федерации.

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Россия, конечно же, пробовала заблокировать дело, как это уже было с Грузией. Настаивала, что Гаагский трибунал не имеет права рассматривать этот спор. Но проиграла. И вот накануне суд дал Кремлю год, чтобы там все же поискали контраргументы. А это значит, что Москве теперь не отвертеться.

Конечно же, в выдвинутых обвинениях лишь мизерная доля преступлений Кремля. Но и так представленный в Гаагу меморандум весит 90 килограммов. И окончательный вердикт по этому делу появится нескоро. Россия, очевидно, и в дальнейшем заведет свою старую песню о гражданском конфликте в Украине. Но отечественные юристы и дипломаты уверены: Украина имеет высокие шансы на победу.

Другое дело, выполнит ли Россия решения суда. Чтобы какое-то государство отказалось это делать, такого в истории еще не было. Но это же Россия. Даже если Украина выиграет, это не означает, что Россия вернет Крым и уберется с Донбасса. Но она вынуждена будет, по крайней мере, выплатить компенсацию. Ее еще, кстати, нужно посчитать.

Главная проблема в том, что инструмента, который бы заставил побежденного выполнять решение Международного суда ООН, не существует. Это на совести ответчика. Но даже сам факт победы над Кремлем усилил бы позиции Украины на международной арене и дал бы основания просить мир об усилении санкций против агрессора.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Сенцов дал показания Гаагскому трибуналу о пытках в РФ.

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