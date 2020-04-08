Украина мобилизовалась на производство масок: как перепрофилируются предприятия

Вся Украина мобилизовалась на производство масок. Шьют дома волонтеры, перепрофилировались крупные предприятия — все ради помощи медикам.

Шьют одноразовые и многоразовые, из разных тканей, разного размера и дизайна. Счет уже идет на сотни тысяч. Но потребность все равно пока не удовлетворили.

Как помогают предприниматели из разных регионов Украины в пошиве масок — смотрите в сюжете.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, сколько живет Covid-19 на масках, бумаге и пластмассе.

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