Украина может покупать излишки вакцины от Covid-19 у других стран — Минздрав
Украина может закупать излишки вакцины против коронавируса у других стран.
О таких намерениях заявили в Министерстве здравоохранения страны.
Также в четверг, 4 февраля, государство должно согласовать детали контракта на поставку еще одной вакцины в течение 2021 года.
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В то же время вакцинация против коронавируса в Украине должна стартовать 15 февраля. Начало процесса зависит от поставок вещества.
Второй этап иммунизации планируют на март.
Вакцинация против коронавируса
Иммунизация против вируса в стране будет происходить вакциной компании Pfizer.
Позже Украина должна получить вещество от разработчика AstraZeneca.
Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте в материале на сайте Факты ICTV.