Украина может покупать излишки вакцины от Covid-19 у других стран — Минздрав

Украина может закупать излишки вакцины против коронавируса у других стран.

О таких намерениях заявили в Министерстве здравоохранения страны.

Также в четверг, 4 февраля, государство должно согласовать детали контракта на поставку еще одной вакцины в течение 2021 года.

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В то же время вакцинация против коронавируса в Украине должна стартовать 15 февраля. Начало процесса зависит от поставок вещества.

Второй этап иммунизации планируют на март.

Вакцинация против коронавируса

Иммунизация против вируса в стране будет происходить вакциной компании Pfizer.

Позже Украина должна получить вещество от разработчика AstraZeneca.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте в материале на сайте Факты ICTV.