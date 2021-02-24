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Украина вдохновляет: история известной художницы Татьяны Яблонской

Среди украинских художников наиболее узнаваемые — режиссер Сергей Параджанов и художница Татьяна Яблонская.

Ее картины не были однообразными — Татьяна Яблонская пробовала себя в разных стилях и вкладывала душу в свои произведения.

Она россиянка, которая приехала в Украину и осталась, не согласившись на переезд. Ее картины показывали в Италии, Бельгии, Венгрии. Альбомы с ее картинами и сейчас печатают за рубежом. В Украине, после многолетнего перерыва, вышла уникальная книга воспоминаний из дневников Татьяны Яблонской — с ее картинами и фотографиями.

Семья Яблонских уехали из СССР за границу — и зацепилась в Украине. Отец доехал до заветной Германии, а матери с тремя детьми пришлось выживать. Во время войны в эвакуации Татьяна Яблонская работала колхозницей. Вероятно оттуда — искреннее восхищение хлебом — как на одноименной картине. Она была написана в урожайных 1948-1949 годах. Работа получила сталинскую премию и оказалась на Биеннале в Венеции и Бельгии.

У Яблонской было признание в Советском Союзе, но несмотря на это, подписала коллективное письмо, чтобы арестованному за вольнодумство художнику Апанасу Заливахе позволили рисовать в тюрьме. Большая художница признается в дневнике о своем страхе — этому посвящен целый раздел.

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Откровенные признания — в уникальной книге с ее дневников, картин и фотографий, недавно увидела свет. В отличие от Европы, в Украине уже давно не выходили альбомы художницы.

Татьяну Яблонскую вдохновляла Украина — ее цветами, человеческими сюжетами. Художница здесь пробовала разные стили, кроме соцреализма. Она никуда отсюда не уехала. А ее оригинальные мотанки до сих пор украшают мастерскую.

Внучка художница Ирина Зайцева отметила, что бабушка приучала всех к труду и как преодолевать свою лень ради цели.

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Когда Татьяна Яблонская рисовала — часто пела. Также она занималась йогой, ходила в брючных костюмах. С путешествий Италией и Испанией привезла десятки эскизов, которые превратились в картины.

Даже когда от болезни отнялась правая рука — Яблонская научилась рисовать левой. Такова была ее жажда творчества.

Время позволяет иначе посмотреть на картины Яблонской, и вероятно в них что-то есть — назад и сейчас ее работы не оставляют равнодушными.

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