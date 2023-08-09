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Политика
Оксана Михайлова, Журналистка Факты ICTV, ведущая рубрики «Обзор соцсетей» и корреспондентка сайта

Украина — не Россия. Битва за Независимость: начало

Сегодня, 9 августа, юбилей у второго президента Украины — Леонида Кучмы. Он — единственный украинский глава, который дважды занимал эту должность.

Сложно вместить в один материал даже одно лишь перечисление достижений нашего государства за десять лет его президентства.

Принятие Конституции, спасение национальной экономики, введение национальной валюты — гривны, развитие украинского языка и культуры. Во время его каденции Россия дважды пыталась оккупировать Крым, но каждый раз Кучма давал жесткий отпор агрессору.

Однако и после ухода от большой политики Кучма не прекратил работать ради Украины, особенно после начала войны, которую развязала Россия.

Несколько лет он представлял государство на переговорах по Донбассу, его Президентский фонд Украины занимается одаренными молодыми инженерами, которые стремятся работать на украинскую оборонную промышленность.

Война в Украине, Конституція України, Леонид Кучма, Президент України, Українська мова
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