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Украина не останется без газа: запасы превысили 7-летний максимум

Зимой Украина не останется без газа. Сейчас его запасы в подземных хранилищах превысили 7-летний максимум.

Уже есть почти 19 млрд кубометров газа и ежедневно продолжаем закачивать.

Запаса хватит на весь отопительный сезон, уверяют в Нафтогазе.

Всего же планируется накопить до 20 миллиардов кубов для энергетической безопасности страны.

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К слову, цены на газ в Европе обвалились до самого низкого за последние 10 лет уровня.

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