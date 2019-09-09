Украина не останется без газа: запасы превысили 7-летний максимум
Зимой Украина не останется без газа. Сейчас его запасы в подземных хранилищах превысили 7-летний максимум.
Уже есть почти 19 млрд кубометров газа и ежедневно продолжаем закачивать.
Запаса хватит на весь отопительный сезон, уверяют в Нафтогазе.
Всего же планируется накопить до 20 миллиардов кубов для энергетической безопасности страны.
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К слову, цены на газ в Европе обвалились до самого низкого за последние 10 лет уровня.
2019-09-09Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.