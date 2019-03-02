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Украина получит два военных катера США

Два американских военных катера, переданы Украине, прибудут в распоряжение отечественного флота уже в этом году.

Об этом сообщил в Одессе заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент. Это уже имущество Украины, заявил американский дипломат.

Пока корабли еще не готовы пересечь океан. Однако над этим работают. Военные катера дадут Украине новые возможности в патрулировании Черного моря, и сдерживать российскую агрессию в регионе.

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К слову, новые санкции США в отношении РФ предложили ввести против российского кораблестроительного сектора.

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