Украина подала запрос на покупку американского сверхсовременного оружия

Украина подала запрос на покупку американской военной техники. Подробностей запроса никто не раскрывает. Но, как объяснили военные эксперты, обычно такие запросы касаются продажи сверхсовременного оружия.

Процедура согласования длится очень долго. Ведь сначала запрос рассматривает Пентагон, позже Госдеп, а затем продажу вооружения должен принять Конгресс. Впрочем, по словам бывшего чиновника Пентагона Майкла Карпентера, экспорт американского оружия – важное направление для президента США. И поэтому администрация нового президента Украины поступила очень разумно, подав такую ​​заявку.

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Впрочем, американские эксперты, такие как Стивен Бланк из американского совета по международным отношениям, говорят: чтобы военное сотрудничество между США и Украиной было продуктивным, Киев должен выработать четкую военную стратегию, которой сейчас не хватает.

Он также указывает на то, что возле Балтимора до сих пор стоят два военных катера, которые США подарили Украине, но их до сих пор не перевезли.

Посол Украины в США Валерий Чалый говорит: сейчас уровень сотрудничества Киева и Вашингтона гораздо выше. Доверия больше, чем даже в 2014 году. И, очевидно, тема военного сотрудничества будет одной из ведущих во время визита Зеленского в Вашингтон. Впрочем даты визита пока нет, посол говорит о возможном августе-сентябре и подчеркивает: визит должен быть содержательным, а за этим стоит длительная работа.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что США предоставят Украине почти $700 млн на оборону и борьбу с коррупцией.

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