Украина, Польша и Литва призвали ЕС усилить санкции против РФ

Сегодня в Вильнюсе закончилась работа девятой межпарламентской ассамблеи Украины, Польши и Литвы.

Спикеры и депутаты трех государств договорились о сотрудничестве и совместном противодействии российской гибридной агрессии во всех ее проявлениях: военном, экономическом, энергетическом, информационном.

В итоговом документе ассамблеи также осудили и так называемые выборы организованы Россией на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Парламентская ассамблея трех государств также призвала страны Евросоюза усилить санкции наложенные на Россию пока она полностью не выполнит Минские договоренности, а в случае эскалации – усилить санкции.

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Литва и Польша также поддерживают наши европейские и евроатлантические стремления. А маршал Сената Польши Станислав Карчевский заявил, что будущее членство Украины в Евросоюзе и НАТО усилит всю систему европейской безопасности.

Также будет создан еще один безопасный комитет, в котором парламентарии трех стран будут вместе работать над проблемами экономической, энергетической и кибербезопасности.

Ориентировочно 10-я сессия состоится в начале июня.

К слову, 9-ая совместная сессия в Вильнюсе: о чем говорили Украина, Литва и Польша.

Опубликовано Ноябрь, 13 в 20:01



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