Украина заняла четвертое место в мире по количеству бесконтактных платежей

Без очередей и без наличных – люди рассчитываются за еду телефонами, часами и карточками.

Молодежь мгновенно схватывает, как с помощью гаджетов сэкономить свое время.

Директор Мастеркард в Украине Инга Андреева говорит – Украина заняла четвертое место в мире по количеству бесконтактных платежей с использованием мобильных телефонов, браслетов, смарт-часов. Хорошая новость – украинцы быстро учатся.

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Но при этом 37% взрослых украинцев до сих пор не имеют банковских счетов, и лишь 38% малого и среднего бизнеса принимают безналичные платежи. В Европе – таких вдвое больше. Поэтому у нас огромные возможности сделать жизнь комфортнее. А банки говорят – расчеты по телефону даже безопаснее чем карточками.

Однако такие телефоны дороги, и немало украинцев их могут себе позволить.

Поэтому наличка для многих незаменима.

К слову, карточка или наличка. Как тратить меньше.

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