Украина заняла последнее место в рейтинге доступности бензина для населения
Украина заняла последнее место в рейтинге благоприятных для автомобилистов городов Европы.
У нас на среднюю зарплату можно купить наименьшее количество бензина. Расчеты показали, что среднестатистический украинец на среднюю зарплату может приобрести только 279 литров бензина, и этот показатель худший во всей Европе.
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Например, граждане Люксембурга могут приобрести на среднюю зарплату почти 3 тысячи литров бензина, а норвежцы – более двух. Самые низкие цены на топливо в Казахстане, а самые высокие – в Нидерландах.
Напомним, ряд крупных АЗС в Украине снизили цену на бензин и дизельное топливо на 20-80 копеек за литр.
2019-08-01
Теги: Європа, Бензин, Середня зарплата, Цены на бензинЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.