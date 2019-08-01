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Украина заняла последнее место в рейтинге доступности бензина для населения

Украина заняла последнее место в рейтинге благоприятных для автомобилистов городов Европы.

У нас на среднюю зарплату можно купить наименьшее количество бензина. Расчеты показали, что среднестатистический украинец на среднюю зарплату может приобрести только 279 литров бензина, и этот показатель худший во всей Европе.

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Например, граждане Люксембурга могут приобрести на среднюю зарплату почти 3 тысячи литров бензина, а норвежцы – более двух. Самые низкие цены на топливо в Казахстане, а самые высокие – в Нидерландах.

Напомним, ряд крупных АЗС в Украине снизили цену на бензин и дизельное топливо на 20-80 копеек за литр.

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