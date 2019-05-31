Украина утопает в мусоре: как борются с отходами на Запорожье и в Виннице

Украина утопает в мусоре – это хорошо видно зимой, потому что сейчас трава и деревья скрывают мусорную катастрофу. Лишь в последние годы страна начала делать определенный прогресс в развитии отрасли переработки и сортировки и стало очевидным, что украинцам не хватает не только культуры обращения с мусором, определенного стимулирования штрафами – не хватает главное, законодательной инициативы.

Сейчас в парламенте зарегистрированы 18 законопроектов, которые должны были навести порядок в мусорной отрасли, но ни один не дошел до рассмотрения.

Первой мусор начала сортировать Швейцария. Это было 47 лет назад. Украина за всю независимость этим вопросом не занималась. Даже после трагедии на Грибовицкой свалке ситуация не изменилась. Хотя единичные примеры экосознания есть.

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Так в Запорожье заработала первая в стране мобильная линия сортировки твердых бытовых отходов. Она способна перерабатывать до пяти тонн мусора в час. В год – это 10 тыс. тонн. Но уникальность ее в мобильности. Все оборудование – расположено в автоприцепе.

Оборудование, разработанное полтавскими инженерами, почти за полтора миллиона гривен купила Веселовская объединенная территориальная община. Правда, половину его стоимости оплатило Американское агентство по международному развитию USAID.

Хлам загружают в контейнер, откуда он попадает в барабанный сепаратор. Здесь мусор измельчают. А уже на ленте вручную отходы сортируют пять рабочих. Отдельно пластик, банки, стекло и органика. Потом все это – на вторсырье.

В Виннице есть первая студенческая станция углубленной сортировки мусора. Здесь 20 фракций – для белой, зеленой, коричневой бутылки. Отдельно для газет, офисной бумаги, а также для пластиковых контейнеров и пленки. Сортируют так тщательно, чтобы оставить в прошлом как свалки, так и сами сортировочные линии.

По сути, сортировочные станции делают то, что могли бы делать украинцы у себя на кухне, в офисах или магазинах. А если бы в Украине была система и сортировки, и сбора, и переработки – на этом можно было бы хорошо заработать. Тонну бумаги наши переработчики покупают за рубежом по 100 евро. А у нас его просто выбрасывают.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как работает мусороперерабатывающий завод Кракова.

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