Украина нуждается в мире: украинские деятели культуры обратились к мировым лидерам

Представители украинской культуры обратились к мировым лидерам с призывом к миру.

Писатели, артисты, художники, ученые подписали соответствующее коллективное обращение к главам государств.

В тексте, обнародованном на сайте Министерства культуры Украины, говорится, что накопление российских войск и постоянные разговоры о полномасштабной войне вызывают тревогу. Поэтому представители культуры призывают мировых лидеров сделать все от них зависящее, чтобы Украинское государство и его народ находились в покое.

Россию же они призвали немедленно отвести свои войска от украинских границ.

Украинские деятели культуры настаивают, что демократический Запад должен предоставить Украине финансовую помощь и оружие для обороны.

– Сегодня Украина как никогда нуждается в мире… Мы хотим, чтобы украинцы мирно посещали театры, ходили в музеи, читали книги, смотрели фильмы. И работали в конце концов на своей любимой работе. В ваших силах сделать это реальностью. Но действовать нужно немедленно, – подчеркивается в заявлении.

Обращение уже подписали несколько десятков писателей, артистов, художников, ученых. Среди них: писатели Андрей Курков, Ирэна Карпа, Сергей Жадан, режиссеры Олег Сенцов, Сергей Лозница, Влад Троицкий, Наталья Ворожбит, Андрей Жолдак, актрисы Иванна Сахно, Ирма Витовская, певцы Екатерина Павленко, Олег Скрипка, Наталия Жижченко, дирижер Оксана Лынив, художник Иван Марчук, историк Ярослав Грицак и многие другие.

Сбор подписей еще продолжается.

Недавно на фоне сообщений о возможном широкомасштабном вторжении российских войск в Украину в РФ известные люди начали сбор подписей против войны с нашим государством.

К сбору подписей присоединились российские писатели, музыканты, актеры, режиссеры, ученые, журналисты, правозащитники, политики (среди них актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич, писатель Виктор Шендерович, поэтесса Вероника Долина, телеведущая Татьяна Лазарева, правозащитник Лев Пономарев, публицист Андрей Пионтковский, политики Григорий Явлинский, Лев Шлосберг и другие.

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