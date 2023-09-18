Украина вернула детей из оккупации, а воины РФ ноют о… Новости ICTV за 18.09.2023
— В Бериславе оккупанты сбросили взрывчатку вблизи автостанции — есть пострадавшие;
— обстрел Никополя: раненых гражданских все больше;
— Кабинет министров снял с должности 6 заместителей Резникова — кто уволен;
— взрыв в “администрации” Пушилина во временно оккупированном Донецке;
— Освобождение Клещиевки: воины из бригады Лють показали кадры одного из боев;
— Рекорд украинской армии дронов;
— Моряки речной флотилии уничтожили командно-наблюдательный пункт россиян – видео;
— ГУР перехватили разговор оккупантов — о чем свидетельствовал захватчик;
— Коллаборант в деоккупированном Лимане получил 15 лет тюрьмы – подробности;
— В Гааге начались публичные слушания по делу о геноциде украинцев;
— С временно оккупированной территории удалось вернуть двоих детей;
— В Киевской области презентовали уникальное укрытие — в чем особенность.
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