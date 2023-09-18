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Юлия Сеник, Ведущая программы Факты

Украина вернула детей из оккупации, а воины РФ ноют о… Новости ICTV за 18.09.2023

— В Бериславе оккупанты сбросили взрывчатку вблизи автостанции — есть пострадавшие;

— обстрел Никополя: раненых гражданских все больше;

— Кабинет министров снял с должности 6 заместителей Резникова — кто уволен;

— взрыв в “администрации” Пушилина во временно оккупированном Донецке;

— Освобождение Клещиевки: воины из бригады Лють показали кадры одного из боев;

— Рекорд украинской армии дронов;

— Моряки речной флотилии уничтожили командно-наблюдательный пункт россиян – видео;

— ГУР перехватили разговор оккупантов — о чем свидетельствовал захватчик;

— Коллаборант в деоккупированном Лимане получил 15 лет тюрьмы – подробности;

— В Гааге начались публичные слушания по делу о геноциде украинцев;

— С временно оккупированной территории удалось вернуть двоих детей;

— В Киевской области презентовали уникальное укрытие — в чем особенность.

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 19:00 (18.09.2023).

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