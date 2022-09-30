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Факты / Видео / Україна / Общество

Украина практически вышла на показатели довоенного экспорта зерна – Кубраков

Маргарита Верещагина Видеоредактор

Верховная Рада возвращает акциз на топливо, деньги от которого должны уйти в Дорожный фонд.

– Акциз возвращается не на том уровне, на котором он был до войны. Дорожный фронд заработает с 1 октября. Но более значительные поступления в Фонд будут в следующем году. Тратиться деньги будут на разрушенные мосты и объекты.

Второй приоритет, по словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, это все, что касается нашего экспорта. Дороги в пункты пропуска, открытие новых пунктов пропуска на границе.

– Сейчас не до строительства дорог. Но там, где военным нужно в рамках эксплуатации, чтобы содержать сеть, то мы это там будем делать.

По словам министра, в Харьковской области работы по восстановлению дорог уже начались.

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Александр Кубраков также заявил, что Украина практически вышла на показатели довоенного экспорта зерна.

— За эти два месяца вывезено уже более 5,5 млн тонн аграрной продукции – речь идет только о трех портах, работающих в рамках зерновой инициативы. Около 250 судов в разные страны. 4 судна отправлены в рамках мировой продовольственной программы в беднейшие страны Африки. Коридор работает и уже доказал свою эффективность. За сентябрь было экспортировано около 4 млн тонн. Мы почти вышли на цифры, которые у нас были до войны.

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