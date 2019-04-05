Украина проиграла России спор во Всемирной торговой организации

Украина проиграла России спор во Всемирной торговой организации. Оспаривали запрет россиян на транзитные перевозки через их территорию украинских товаров на рынки Средней Азии.

Этот путь был коротким, а решение Кремля – ​​политическим. На жалобу Украины, россияне утверждали, что политическая ситуация в нашей стране в 2014 – 15 годах создавала существенные угрозы для российской национальной безопасности.

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А потому, мол, ограничения транзита не следует считать нарушением. Во Всемирной торговой организации эту позицию поддержали.

Нынешнее дело уже стало третьим, которое Украина проиграла России в ВТО.

К слову, Трамп не закроет границу с Мексикой.

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