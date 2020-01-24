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Факты / Видео / Украина

Украина начала виртуальный реверс газа из ЕС – как это работает

Украина начала так называемый виртуальный реверс газа из Европы. Это означает, что топливо в трубе уже не перекачивают через границу дважды – из России в Европу, а затем с Запада назад в Украину, как это было до сих пор. Между ГТС происходит взаимозачет – необходимые Киеву объемы импорта просто минусуют от транзита российского газа в ЕС.

Ранее делать виртуальный реверс не могли из-за невыгодных соглашений с Газпромом. Но благодаря анбандлингу и подписанию нового транзитного контракта по европейским правилам, Украина, наконец, развязала себе руки.

Газпром больше не ограничивает нашу ГТС своим монопольным положением. Поэтому мы можем интегрироваться в европейский рынок. Возможностей – более чем достаточно.

Факты ICTV ранее писали о том, что Коболев в Давосе рассказал о преимуществах и перспективах ГТС.

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