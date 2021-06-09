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Украина упростила пересечение границы – какие документы нужно предоставить

С сегодняшнего дня Украина упростила пересечение границы во время карантина.

Теперь, чтобы избежать самоизоляции, достаточно предъявить отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полной вакцинации.

Для иностранцев также расширили список – отрицательный ПЦР-тест можно заменить экспресс-тестом или документом, подтверждающим осуществление полного курса прививок соответствующими вакцинами.

Франция открыла границы для туристов

С 9 июня Франция открыла границы для иностранных туристов, в том числе и из Украины.

Однако человек, пересекающий границу, должен иметь прививки против коронавируса вакциной, одобренной в Европейском Союзе, – AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna и Johnson&Johnson.

Подробнее об открытии Францией границ для туристов, читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Госпогранслужба

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