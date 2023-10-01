Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Украина отказалась от импорта газа | Студентка в рядах ВСУ | Новости Факты ICTV за 01.10.2023
— Обстрел Харьковской области 01.10.2023 – россияне ударили по деоккупированному Волчанску;
— Обстрел Донецкой области 01.10.2023 — есть погибшие;
— Общенациональная минута молчания;
— Обращение президента: Украина отмечает День защитников и защитниц;
— Поздравление от Главнокомандующего ВСУ Залужного украинским воинам;
— Поразительная история 22-летней студентки юрфака в рядах ВСУ;
— Западные лидеры и послы поздравили украинских защитников – кто присоединился;
— Зима без импорта газа – что будет с ценами;
– Украинские ветераны планируют установить мировой рекорд по стронгмену.
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