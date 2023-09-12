Украина отказалась от российского ядерного топлива: чем его заменят

Украина стала полностью независимой от России в атомной энергетике! Наше государство первым в Европе отказалось от поставок ядерного топлива из страны-агрессора. Теперь же наши атомные станции будут использовать американское топливо, которое в очень сжатые сроки разработали специально для Украины.

Это, без сомнения, исторический момент для Украины и пример для Европы – наше государство показало, как можно устранить государство-террориста с рынков ядерных технологий.

– Это конец монополии россиян в этом сегменте рынка ядерного горючего, и, я очень надеюсь, что этот день откроет путь к быстрым санкциям против россиян в атомной энергетике, – говорит министр энергетики Украины Герман Галущенко.

В реактор небольшого энергоблока загружается первая партия американского ядерного топлива. Его специально для Украины сделали специалисты американской компании Westinghouse на заводе в Швеции. К разработке топлива для таких энергоблоков еще советского производства подключились и наши инженеры.

– Это топливо будет загружаться именно тогда, когда оно нам очень нужно. Это означает, что мы полностью снабжены американским топливом для всех наших энергоблоков. Все активные зоны будут загружены только Westinghouse, – уверяет президент НАЭК Энергоатом Петр Котин.

К отказу от российского ядерного топлива на наших атомных станциях начали готовиться еще задолго до полномасштабного вторжения, говорят энергетики. Но Россия всячески пыталась сорвать этот процесс. Соглашения на поставку топливных сборников подписали еще в 2020 году. И первую партию должны были получить только через пять лет. Но из-за большого вторжения пришлось сжать сроки.

– Украина воюет за нас, за Европу и за весь мир. Поэтому мы должны были сделать все возможное, чтобы ваша энергетика тоже устояла. И то, на что должно было пойти лет 6-7, мы сделали за полтора, чтобы вовремя доставить вам это топливо, — говорит управляющий директор Westinghouse Electric Sweden Азиз Даг.

Соглашения на поставку американского топлива уже подписали с Финляндией, Чехией, Словакией и Болгарией. Об отказе от российского ядерного топлива в конце концов заговорила и Венгрия.

Энергетики же говорят – эта зима для нас снова может быть сложной из-за ударов российских войск, но все девять подконтрольных Украине энергоблоков будут работать, генерируя энергию.

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