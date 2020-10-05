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Украина откажется от бумажных документов в 2021 году — Зеленский

В 2021 году Украина откажется от бумажных документов в госорганах власти, это пообещал на саммите Дія президент Владимир Зеленский.

Он отметил, еще недавно в возможность “страны в смартфоне” мало кто верил. Но сейчас приложению Дія уже год, теперь его обновляют. В нем есть свидетельство о рождении и личный налоговый номер.

Читайте: Свидетельство о рождении, ИНН и другие документы: Дія обновила перечень услуг

Также с помощью цифровых сервисов отныне реально открыть ФЛП за 15 минут. За два года Минцифры обещает наполнить приложение Дія сотней услуг.

Сейчас приложением Дія пользуется 5 млн человек. Министерство информационной политики Украины обещает бесплатно познакомить с цифровыми сервисами еще 6 млн украинцев.

Но чтобы ими активно пользоваться, необходимо, чтобы интернет заработал по всей стране. Такую цель ставят на ближайшие два года.

Сейчас более 10 тыс. объектов социальной инфраструктуры без интернета, а для многих сел и городков цифровая реальность — пока не более чем фантастика.

Министерство цифровой трансформации обновило мобильное приложение Дія и добавило ряд документов. Оно уже прошло два рen-теста на выявление уязвимости и получило аттестат соответствия от комплексной системы защиты информации.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, теперь приложение стало более доступным для украинцев.

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