Украина откажется от бумажных документов в 2021 году — Зеленский
В 2021 году Украина откажется от бумажных документов в госорганах власти, это пообещал на саммите Дія президент Владимир Зеленский.
Он отметил, еще недавно в возможность “страны в смартфоне” мало кто верил. Но сейчас приложению Дія уже год, теперь его обновляют. В нем есть свидетельство о рождении и личный налоговый номер.
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Также с помощью цифровых сервисов отныне реально открыть ФЛП за 15 минут. За два года Минцифры обещает наполнить приложение Дія сотней услуг.
Сейчас приложением Дія пользуется 5 млн человек. Министерство информационной политики Украины обещает бесплатно познакомить с цифровыми сервисами еще 6 млн украинцев.
Но чтобы ими активно пользоваться, необходимо, чтобы интернет заработал по всей стране. Такую цель ставят на ближайшие два года.
Сейчас более 10 тыс. объектов социальной инфраструктуры без интернета, а для многих сел и городков цифровая реальность — пока не более чем фантастика.
Министерство цифровой трансформации обновило мобильное приложение Дія и добавило ряд документов. Оно уже прошло два рen-теста на выявление уязвимости и получило аттестат соответствия от комплексной системы защиты информации.
По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, теперь приложение стало более доступным для украинцев.